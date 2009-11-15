Требуется организация двойного OpenVPN соединения

$100
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок287 просмотров
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Имеется два сервера на Win32

Необходимо сделать так, чтобы при подключении OpenVPN соединения на первый сервер весь трафик шел сначала через первый сервер, а затем через второй.

клиент ---> openvpn1 ---> openvpn2 ---> интернет

для связи 314801879

14 лет назад
chvikal
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад