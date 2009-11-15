Настройка Server Window 2003 с шестью сайтами на MS SQL 2000 Enterprise. Наладить Gene6FTP, Kerio Mail Server, защиты, и т.д.
Требуется организация двойного OpenVPN соединения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется два сервера на Win32
Необходимо сделать так, чтобы при подключении OpenVPN соединения на первый сервер весь трафик шел сначала через первый сервер, а затем через второй.
клиент ---> openvpn1 ---> openvpn2 ---> интернет
для связи 314801879
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