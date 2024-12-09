Требуется технический специалист для настройки IP-Fabric

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок5 просмотров

Здравствуйте,

Ищем профессионала с опытом работы.

Требования:

• Опыт работы с оборудованием CISCO и Juniper (сертификации, такие как CCNA/CCNP или JNCIA/JNCIP, будут преимуществом).

• Умение анализировать и настраивать сети, включая сложные архитектуры.

• Знание и практический опыт работы с IPFabric.

• Опыт работы с протоколами маршрутизации (OSPF, BGP, MPLS).

• Знание VLAN, VPN, QoS и других технологий.

• Умение работать с сетевыми мониторами и инструментами анализа трафика.

• Английский язык на уровне, достаточном для чтения технической документации (будет плюсом).

Оплата договорная. Для любой страны

Настройка VPN
5 месяцев назад
fallensamael
Иван 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад

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