Требуется установка и настройка сайта на Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок203 просмотра

Сайт переезжает на новый хостинг.

Со старого хостинга забрали базу и файлы.

Требуется помощь в установке и настройке сайта на новом хостинге.

Joomla
6 лет назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров