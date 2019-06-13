Здравствуйте, пишите те, кто хорошо разбирается в языке php, ubuntu. Подробнее об этом задании напишу в переписке.
Троян
Всем добрый день!
у моей знакомой на нескольких компьютерах в офисе компании обнаружен троян.
Для разблокировки просит денег. Прилагаю скрин.
Вся техника в Испании.
У кого есть возможность помочь? Может удаленно или по «инструкции». Или это нереально? :-)
Прошу оставлять свой контакт (e-mail или телефон).
Спасибо!
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