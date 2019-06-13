Троян

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Всем добрый день!

у моей знакомой на нескольких компьютерах в офисе компании обнаружен троян. 

Для разблокировки просит денег. Прилагаю скрин. 

Вся техника в Испании. 

У кого есть возможность помочь? Может удаленно или по «инструкции». Или это нереально? :-)

Прошу оставлять свой контакт (e-mail или телефон). 

Спасибо! 

6 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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