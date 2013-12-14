Убрать с сайта рекламу размещенную роботами

Мне на сайт постоянно размещают рекламу, как правило это все видно в самом низу сайта.

Нужно это убрать и дать совет чтобы этого больше не повторялось!

Прошу присылать свою почту и стоимость.

Мой сайт ПожСоюз

Рекламу можно посмотреть в самом низу сайта

в разделе услуги-разработка сту

и такое на многих страницах