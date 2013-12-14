Убрать с сайта рекламу размещенную роботами

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Мне на сайт постоянно размещают рекламу, как правило это все видно в самом низу сайта.

Нужно это убрать и дать совет чтобы этого больше не повторялось!

Прошу присылать свою почту и стоимость.

Мой сайт ПожСоюз

Рекламу можно посмотреть в самом низу сайта

в разделе услуги-разработка сту

и такое на многих страницах

11 лет назад
npps
Олег 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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