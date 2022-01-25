Ускорить загрузку сайта, перенести на новый сервер и прикрутить ssl

Алексей отлично справился с поставленной задачей, оперативно решил наш вопрос с оптимизацией скорости загрузки интернет-магазина. Превосходно разбирается в своём деле, был всегда на связи и помогал мне как заказчику определиться с сервером для переноса сайта, консультировал и на простом языке давал грамотные пояснения по всем возникающим вопросам Сейчас наш старый сайт на WordPress просто летает) Спасибо Алексею, всем рекомендую! Будем сотрудничать и по другим проектам.