Ускорить загрузку сайта, перенести на новый сервер и прикрутить ssl

Системное администрированиеЗавершен1 заявка106 просмотров
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Ускорить загрузку сайта Suvenirov.com.ua, перенести на новый сервер и прикрутить ssl

2 года назад
darunok
Сергей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$130
3 дня
UAHWMZ
Алексей отлично справился с поставленной задачей, оперативно решил наш вопрос с оптимизацией скорости загрузки интернет-магазина. Превосходно разбирается в своём деле, был всегда на связи и помогал мне как заказчику определиться с сервером для переноса сайта, консультировал и на простом языке давал грамотные пояснения по всем возникающим вопросам Сейчас наш старый сайт на WordPress просто летает) Спасибо Алексею, всем рекомендую! Будем сотрудничать и по другим проектам.
Все прошло замечательно, проблем нет. Рекомендую.