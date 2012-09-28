Установить компилятор GCC на MAC

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Нужно настроить через Тимвивер свежеустановленный QT чтобы проект начал собираться.

Система Mac Os 10.8.2

Сейчас в системе не установлено компиляторов.

Проект рабочий, на старой машине с QT работал, собирался, систему поставили с нуля тут и возникла сложность.

13 лет назад
ikeyru
Павел 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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