Установить MariaDB на CentOS 7 (x86_64)

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно установить MariaDB на CentOS 7 (x86_64)

Стал обновлять и возникает ошибка

CentOS
4 года назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад