Установить Nexus в Аблтон

Требуется установить Windows Server 2012R2() на VPS. Если необходимо, на сервере может быть установлена любая ОС из: https://yadi.sk/d/rRzxNl-krNmYJw Оплата по факту или БС. Оставляйте заявку, только если вы имеете отзывы тут и(или) ...