Требуется настроить API сервер, который активирует лицензии, но не передает обновления. Сервер лицензий базируется на LicenseBox. Необходимо выявить и устранить проблему с передачей обновлений.
Установить подключение к прокси через OpenVPN
https://arbitrage-bets.com/tutorial/connect_proxy#open_vpn
На руках есть прокси в формате IP:PORT/login:password, требуется сформировать конфигурационный файл для OpenVPN, чтобы подключение шло аналогично как на сайте с заменой IP в WebRTC
Заявки фрилансеров
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