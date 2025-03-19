Требуется помощь в разборе проблемы с деплоем на сервер приложения в Yandex Cloud. Ошибка возникает при обновлении сервера после мерджа в мастер. Необходимо обновить токен и предотвратить повторение подобной ошибки в будущем. Ожидается анализ ситуации и рекомендации для решения проблемы.