Установить подключение к прокси через OpenVPN

$70
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Закрыт3 заявки13 просмотров

https://arbitrage-bets.com/tutorial/connect_proxy#open_vpn

На руках есть прокси в формате IP:PORT/login:password, требуется сформировать конфигурационный файл для OpenVPN, чтобы подключение шло аналогично как на сайте с заменой IP в WebRTC

Настройка VPNНастройка прокси
месяц назад
mikhail_lorgov
Лоргов 
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