Установить приложении на сервер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок167 просмотров

Нужно установить два приложения на сервер от компании ispsystem.com

DNSmanager

BILLmanager

16 лет назад
hosting
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Приятно когда есть такие профессиональные исполнители, как Максим, всё очень быстро и качественно сделал, рекомендую всем и сам уже второй раз обращаюсь за помощью, надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
Все ок, рекомендую

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад