Здравствуйте! Не можем запустить 1С,пишет "Не найден ключь защиты". Уже смотрело несколько человек,но никто не смог решить проблему. Нужен человек,очень хорошо разбирающийся,как устанавливаются драйвера хасп. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО,ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ВЕЧЕР!!! ...
Установить приложении на сервер
Нужно установить два приложения на сервер от компании ispsystem.com
DNSmanager
BILLmanager
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