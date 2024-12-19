Необходимо скорректировать 150 товаров в Pricecreator согласно рекомендациям Rozetka. Нужно указать остатки товара, обновить названия с учетом бренда и модели, добавить недостающие параметры. Также важно, чтобы ID товаров соответствовали XML-файлу. Все названия должны быть уникальными и без лишних символов. Убедитесь, что изображения соответствуют требованиям, а описание не содержит ссылок и рекламы.
Установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат
установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат,связать домен и хостинг
Выбранный исполнитель
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