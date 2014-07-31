Установка форума на vbullrtin

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Установка и настройка форума vbulletin на ваш хостинг, помощь в установке дополнительных модулей, постоянная связь по электронной почте

Установка форума - 700 руб.

Настройка - 500 руб.

Мелкие решения вопросов от 200 руб.

помощь в установке дополнительных проблем - 300 руб.

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11 лет назад
ignasio
Игорь 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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