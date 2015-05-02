Ниже указана версия сегодняшняя, нужно обновить до последней PBX Firmware: 5.211.65-14 PBX Service Pack: 1.0.0.0
Установка и настройка Asterisk + FreePBX
Нужно поставить и настроить Asterisk + FreePBX
Имеется SIP-GSM шлюз GOIP-1 и несколько SIP телефонов на (андроид), нужно поставить на OpenVZ VPS виртуальную АТС и интерфейс для управления ею, а так же настроить шлюз GOIP-1.
Работать все должно примерно так:
При звонке на номер сим карты в шлюзе, звонок сперва попадает на первый SIP телефон, если звонят со специального списка телефонных номеров, то должно быть голосовое меню типа "для соединения с.. нажмите 1 итд".
Ну и, было бы супер сделать возможность звонить с самого шлюза, используя SIP телефон, но я сомневаюсь, что такое возможно с одной сим картой и данная функция не особо критична.
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