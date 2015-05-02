Установка и настройка Asterisk + FreePBX

Нужно поставить и настроить Asterisk + FreePBX

Имеется SIP-GSM шлюз GOIP-1 и несколько SIP телефонов на (андроид), нужно поставить на OpenVZ VPS виртуальную АТС и интерфейс для управления ею, а так же настроить шлюз GOIP-1.

Работать все должно примерно так:

При звонке на номер сим карты в шлюзе, звонок сперва попадает на первый SIP телефон, если звонят со специального списка телефонных номеров, то должно быть голосовое меню типа "для соединения с.. нажмите 1 итд".

Ну и, было бы супер сделать возможность звонить с самого шлюза, используя SIP телефон, но я сомневаюсь, что такое возможно с одной сим картой и данная функция не особо критична.