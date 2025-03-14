Требуется опытный специалист для настройки Accel-PPP на Debian/Ubuntu. Основные задачи: настройка IPoE и PPPoE с RADIUS, оптимизация производительности, поддержка динамических интерфейсов и конфигурация DM/CoA. Необходим опыт работы с Accel-PPP, знание RADIUS и понимание протоколов. Предпочтительно знание английского или немецкого языка.
Установка и настройка OCPP 1.6-сервера SteVe на VPS (Ubuntu)
Цель:
Развернуть на сервере open-source платформу SteVe (https://github.com/RWTH-i5-IDSG/steve) для подключения зарядной станции через протокол OCPP 1.6 (JSON).
Что нужно сделать:
Установить и настроить:
Java (JDK 8+)
Apache Tomcat (версии, совместимой со SteVe)
PostgreSQL (создать БД, пользователя, подключение)
SteVe (собрать и развернуть на Tomcat)
nginx (если потребуется как обратный прокси)
Настроить:
Сетевые порты, чтобы зарядная станция могла подключаться по WebSocket (обычно порт 9000)
Конфигурацию SteVe (в том числе логин администратора и настройки базы данных)
OCPP Identity и endpoint URL для подключения зарядки
Проверить подключение зарядной станции:
Обеспечить, чтобы зарядка успешно авторизовалась и отображалась в интерфейсе SteVe
Логи и тест подключения
Обеспечить безопасность:
SSL (по возможности)
Базовые firewall-правила
Обновления безопасности
Написать короткую инструкцию:
Как добавить новую зарядку
Где находятся логи
Как перезапустить Tomcat/SteVe
Дано:
VPS на Ubuntu 20.04 (или новее)
Доступ по SSH
Данные для зарядной станции (OCPP ID, IP, модель)
Ожидаемый результат:
Полностью работающий SteVe-сервер
Зарядка подключается и отображается
Документация (в любом виде) + логи по установке
Требования к исполнителю:
Опыт работы с Linux-серверами
Уверенные знания Java, Tomcat, PostgreSQL
Желательно опыт работы с WebSocket и OCPP (необязательно)
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