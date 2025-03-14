Установка и настройка OCPP 1.6-сервера SteVe на VPS (Ubuntu)

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Открыт1 заявка9 просмотров

Цель:

Развернуть на сервере open-source платформу SteVe (https://github.com/RWTH-i5-IDSG/steve) для подключения зарядной станции через протокол OCPP 1.6 (JSON).

Что нужно сделать:

  1. Установить и настроить:

    • Java (JDK 8+)

    • Apache Tomcat (версии, совместимой со SteVe)

    • PostgreSQL (создать БД, пользователя, подключение)

    • SteVe (собрать и развернуть на Tomcat)

    • nginx (если потребуется как обратный прокси)

  3. Настроить:

    • Сетевые порты, чтобы зарядная станция могла подключаться по WebSocket (обычно порт 9000)

    • Конфигурацию SteVe (в том числе логин администратора и настройки базы данных)

    • OCPP Identity и endpoint URL для подключения зарядки

  5. Проверить подключение зарядной станции:

    • Обеспечить, чтобы зарядка успешно авторизовалась и отображалась в интерфейсе SteVe

    • Логи и тест подключения

  7. Обеспечить безопасность:

    • SSL (по возможности)

    • Базовые firewall-правила

    • Обновления безопасности

  9. Написать короткую инструкцию:

    • Как добавить новую зарядку

    • Где находятся логи

    • Как перезапустить Tomcat/SteVe

Дано:

  • VPS на Ubuntu 20.04 (или новее)

  • Доступ по SSH

  • Данные для зарядной станции (OCPP ID, IP, модель)

Ожидаемый результат:

  • Полностью работающий SteVe-сервер

  • Зарядка подключается и отображается

  • Документация (в любом виде) + логи по установке

Требования к исполнителю:

  • Опыт работы с Linux-серверами

  • Уверенные знания Java, Tomcat, PostgreSQL

  • Желательно опыт работы с WebSocket и OCPP (необязательно)

Java
12 часов назад
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