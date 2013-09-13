Установка на debian

Системное администрированиеЗакрыт13 заявок210 просмотров
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Есть виртуальный сервер.

На сервере debian-6.0-x86

Нужно установить http://www.elasticsearch.org/

Вроде подходит это https://gist.github.com/wingdspur/2026107

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Debian
10 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад