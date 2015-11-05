Установка, настройка, внедрение Asterisk

$318
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок198 просмотров
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Тестовое задание: Установка, настройка, внедрение Asterisk для call-центра, установка и интеграция с CRM, установка и настройка дайлера. ТЗ в личку, сумма за проект 20 000 р

8 лет назад
evkuleshova
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад