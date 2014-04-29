Установка ОС Debian 6 на серверную машину

$15
Системное администрированиеЗакрыт10 заявок223 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые программисты. Необходимо установить Debian 6 на сервер. Контроллер удаленного доступа - iDRAC 6 Enterprise.

Жду ваших предложений.

Debian
10 лет назад
LSVic
Семен 
31 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад