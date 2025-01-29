Устранить проблему попадания писем с домена в спам

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Закрыт8 заявок24 просмотра

Клиентам приходят письма и попадают в спам, как с этим боротся?
раньше насолько я помню, был подход через днс записи получать траст домена, сегодня не знаю эффективность этого подхода, но нужно решить вопрос.

что предлагаете? сколько стоит? контакт

3 месяца назад
sergmakaron
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