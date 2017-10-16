Настроить работу небольшой Ай Ти АТС (12 линий и 10 рабочих мест)
Узнать причину ошибки 421 при отправке на MailRU
Администраторы, специалисты по Unix системам, скорей всего это адресовано вам.
4 дня назад вся почта блокируется при отправке писем на 50 письме. Отбрасывая ошибку 421.
Ваша задача своими методами исследовать эту причину, возможно проблема с настройках, или PMTA, rDNS, и прочих атрибутиках и инструментах почему анти-спам стал ругаться. Высокий спец понимающий и сталкивающий в емайл отправках разберется.
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