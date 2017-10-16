Узнать причину ошибки 421 при отправке на MailRU

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок410 просмотров

Администраторы, специалисты по Unix системам, скорей всего это адресовано вам.

4 дня назад вся почта блокируется при отправке писем на 50 письме. Отбрасывая ошибку 421.

Ваша задача своими методами исследовать эту причину, возможно проблема с настройках, или PMTA, rDNS, и прочих атрибутиках и инструментах почему анти-спам стал ругаться. Высокий спец понимающий и сталкивающий в емайл отправках разберется.

8 лет назад
easycode
Роман 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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