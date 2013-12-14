Ведущий системный администратор

Добрый день!

Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании.

Основные требования к кандидату:

- Высшее образование (техническое).

- Гражданство РФ.

- Знания русского и английского языков.

- Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora Core и др.), FreeBSD, Windows.

- Грамотность, образованность.

- Профессиональные знания веб-серверов: nginx, apache (конфигурирование, настройка, оптимизация).

- Профессиональные знания маршрутизации и протокола TCP/IP.

- Навыки работы с XEN гипервизором и серверами виртуализаций.

- Профессиональные знания в работе с Панелями Управления серверов: Directadmin, Cpanel, Webmin, Plesk, ISPManager.

- Профессиональные знания в области системах мониторинга: cacti, zabbix.

- Навыки работы с KVM, VNC.

- Профессиональные знания в установке, настройке, и конфигурирование сервисов: postfix/sendmail, openvpn(pptp), unbound, bind и т.д.

- Желательно знания языков программирования(начальный уровень).

- «Красный» диплом приветствуется.

Опыт работы: не менее трех лет. Возраст от 24- лет. Пол: мужской.

Основные обязанности:

- Решение текущих задач через систему тикетов, лив-чат и IM-мессенджеров.

- Администрирование серверов и сервисов клиентов.

- Выдача новых заказов

- Реагирование на аварийные ситуации и их решение.

- Администрирование серверов и сервисов нашей инфраструктуры.

- Поддержание в актуальном состоянии рабочую схему сети, БД и т.д.

- Настройка и внедрение нового ПО или целого комплекса программ в нашу инфраструктуру с целью модернизации работы.

- Чтение технической литературы для повышения квалификации.

Более подробный регламент и обязанности будут предоставлены во время собеседования.

На первое время временный график:

Понедельник: С 18:00-19:00 до 2:00-3:00

Вторник: С 20:00 до 1:00

Среда: С 18:00-19:00 до 2:00-3:00

Четверг: С 16:00 до 1:00

Суббота: С 9:00 до 18:00

Время московское.

В дальнейшем график будет изменен на 2 через 2 по 12 часов.

Кратко о нашей компании:

Нашем проекту почти 7 лет. Ориентированы как на аудиторию СНГ, так и зарубеж.

Зарплата и условия работы:

По совместительству возможно, но решается индивидуально.

Сотрудничество долгосрочное!

Оформление по ТК РФ. Выплачивается ЗП до 10го числа (для испытательного срока), и до 5го числа – после испытательного срока.

Испытательный срок – 2-3 месяца.

Уровень ЗП рассчитывается индивидуально.

Просьба присылать резюме квалифицированных специалистов.

Варианты перевода ЗП: На зарплатную карточку и Webmoney, Яндекс.Деньги и MasterCard/VISA (при наличии возможности)