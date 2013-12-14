Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws
Ведущий системный администратор
Добрый день!
Нашей компании требуются квалифицированные системные администраторы (2 человека) для работы в технической поддержки хостинг-компании.
Основные требования к кандидату:
- Высшее образование (техническое).
- Гражданство РФ.
- Знания русского и английского языков.
- Профессиональные знания ОС Linux(Debian, Centos, Ubuntu, Fedora Core и др.), FreeBSD, Windows.
- Грамотность, образованность.
- Профессиональные знания веб-серверов: nginx, apache (конфигурирование, настройка, оптимизация).
- Профессиональные знания маршрутизации и протокола TCP/IP.
- Навыки работы с XEN гипервизором и серверами виртуализаций.
- Профессиональные знания в работе с Панелями Управления серверов: Directadmin, Cpanel, Webmin, Plesk, ISPManager.
- Профессиональные знания в области системах мониторинга: cacti, zabbix.
- Навыки работы с KVM, VNC.
- Профессиональные знания в установке, настройке, и конфигурирование сервисов: postfix/sendmail, openvpn(pptp), unbound, bind и т.д.
- Желательно знания языков программирования(начальный уровень).
- «Красный» диплом приветствуется.
Опыт работы: не менее трех лет. Возраст от 24- лет. Пол: мужской.
Основные обязанности:
- Решение текущих задач через систему тикетов, лив-чат и IM-мессенджеров.
- Администрирование серверов и сервисов клиентов.
- Выдача новых заказов
- Реагирование на аварийные ситуации и их решение.
- Администрирование серверов и сервисов нашей инфраструктуры.
- Поддержание в актуальном состоянии рабочую схему сети, БД и т.д.
- Настройка и внедрение нового ПО или целого комплекса программ в нашу инфраструктуру с целью модернизации работы.
- Чтение технической литературы для повышения квалификации.
Более подробный регламент и обязанности будут предоставлены во время собеседования.
На первое время временный график:
Понедельник: С 18:00-19:00 до 2:00-3:00
Вторник: С 20:00 до 1:00
Среда: С 18:00-19:00 до 2:00-3:00
Четверг: С 16:00 до 1:00
Суббота: С 9:00 до 18:00
Время московское.
В дальнейшем график будет изменен на 2 через 2 по 12 часов.
Кратко о нашей компании:
Нашем проекту почти 7 лет. Ориентированы как на аудиторию СНГ, так и зарубеж.
Зарплата и условия работы:
По совместительству возможно, но решается индивидуально.
Сотрудничество долгосрочное!
Оформление по ТК РФ. Выплачивается ЗП до 10го числа (для испытательного срока), и до 5го числа – после испытательного срока.
Испытательный срок – 2-3 месяца.
Уровень ЗП рассчитывается индивидуально.
Просьба присылать резюме квалифицированных специалистов.
Варианты перевода ЗП: На зарплатную карточку и Webmoney, Яндекс.Деньги и MasterCard/VISA (при наличии возможности)
Заявки фрилансеров
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