Восстановление базы MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок192 просмотра

после перезагрузки сервера порушилась (возможно) база, не сработали root'овы вход и вход пользователя.

Требуется восстановить работоспособность базы.

Задача срочная!

PS

Есть копия базы за 7 мая и бинарный лог до сегодняшнего дня

MySQL
13 лет назад
thelook
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Лучший в мире админ!!! Советую работать только с ним! Но не часто, а то он нам тоже очень нужен ;)
Не первый раз работаю с Гульнар - очень приятная в общении и как заказчик - лучше не пожелаешь. Четкая постановка задачи, адекватные сотрудники, своевременная оплата

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alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад