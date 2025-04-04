Требуется настройка VPN сервера на VPS с двумя IP: один для подключения, второй для внешнего трафика. Необходимо создать ISO образ для разворачивания на разных хостингах. Также рассматриваются предложения по улучшению безопасности сервера, возможно с ограничением подключений с определенного IP.
VPN приложение
Первый этап разработки, упрощенный. (MVP)
1. Сделать десктопное бесплатное приложение с простым функционалом в виде 1 кнопки "включить"
2. Разграничить скорость до 20 Мбит на 1 пользователя
3. Пинг у пользователя не должен превышать 100 (стабильная работа на 12-24 часа подключения)
4. При запуске приложения, не должен антивирус реагировать
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