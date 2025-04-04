VPN приложение

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт7 заявок135 просмотров

Первый этап разработки, упрощенный. (MVP)

1. Сделать десктопное бесплатное приложение с простым функционалом в виде 1 кнопки "включить"

2. Разграничить скорость до 20 Мбит на 1 пользователя

3. Пинг у пользователя не должен превышать 100 (стабильная работа на 12-24 часа подключения)

4. При запуске приложения, не должен антивирус реагировать

Разработка мобильных приложенийРазработка программ
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