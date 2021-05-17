WebRTC сервер на Python для идентификации пользователя

Необходимо разработать WebRTC сервер на Python. 1) Взять за основу один из существующих на GitHub webRTC сервер (например этот https://github.com/AGProjects/sylkserver) 2) Пользователь звонит на сервер из браузера и следует инструкции (изображения выводятся на экране плеера)

3) Инструкции типа "назовите свое имя" или "прочитайте фразу с экрана"

4) На сервере видеопоток записывается в файл