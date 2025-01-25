Загрузить скрипт сайта на хостинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки16 просмотров

Требуется загрузить скрипт сайта на хостинг и настроить админ панель.

Установка скриптов
3 месяца назад
guest_1737817131599
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 месяца назад
$25
1 день
Escrow
Быстро, четко, профессионально! Благодарю!
благодарю за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
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18 дней назад
5 отзывов
3 месяца назад
Дмитрий
 
38 лет
10 лет в сервисе
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2 часа назад
18 отзывов
3 месяца назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 месяца назад