Требуется помощь в настройке OpenVPN и Redsock для изменения IP на прокси при подключении с Android. Необходимо устранить проблемы с конфигурацией на Ubuntu 24, используя openvpnsa, redsocks и iptables. Возможна работа как на текущем сервере, так и на новом с альтернативным софтом.
Захист сервера Asterisk і додаткові налаштування
Вітаю.
Потрібно організувати захист серверу телефонії від зламу, додатково провести перевірку деяких функцій. Телефонія на базі Asterisk і GSM шлюз, в якому стоять 6 сім карт. Нещодавно сервер зламали і були платні дзвінки за кордон, після чого sim-карту заблокували на стороні оператора.
Також є проблема з здійсненням вихідних викликів при зайнятій лінії/лініях - в цьому випадку не йде автоматичний виклик з інших сім карт.
Зробити статистику завантаженості sim-карт по вхідним і вихідним дзвінкам.
Відображати статистку по пропущеним дзвінкам (окремо виділити ті що надійшли після 18-30 будні дні і весь час вихідні дні). Бажано звіт відправляти на телеграм або пошту.
Перевірити чи правильно працює чорний список, звідти зникають записи.
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