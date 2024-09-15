Захист сервера Asterisk і додаткові налаштування

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Вітаю.

Потрібно організувати захист серверу телефонії від зламу, додатково провести перевірку деяких функцій. Телефонія на базі Asterisk і GSM шлюз, в якому стоять 6 сім карт. Нещодавно сервер зламали і були платні дзвінки за кордон, після чого sim-карту заблокували на стороні оператора.

Також є проблема з здійсненням вихідних викликів при зайнятій лінії/лініях - в цьому випадку не йде автоматичний виклик з інших сім карт.

Зробити статистику завантаженості sim-карт по вхідним і вихідним дзвінкам.

Відображати статистку по пропущеним дзвінкам (окремо виділити ті що надійшли після 18-30 будні дні і весь час вихідні дні). Бажано звіт відправляти на телеграм або пошту.

Перевірити чи правильно працює чорний список, звідти зникають записи.

AsteriskНастройка серверов
11 дней назад
Дмитрий
 
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10 дней назад

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Давид
 
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Был
2 часа назад
10 дней назад