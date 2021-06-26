Запрет кэширования браузером на nginx

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Завершен4 заявки661 просмотр

На сервере установлена ос Centos7 стоит Keitaro TDS. Необходимо сделать полный запрет кэширования всех картинок браузером. 

Nginx
4 года назад
TurboboyFB
Еремов 
35 лет
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bagas
41 год
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3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и не дорого! Большое спасибо за помощь!
Все хорошо. Быстрая оплата. Отличный заказчик. Четкая постановка задачи.

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bagas
41 год
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