Защита DDOS

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка133 просмотра

настроить защиту от ддос

9 лет назад
himrc
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$80
1 день
Рекомендую всем Сергея как реально понимающего человека! тут есть и старше люди типо по несколько лет в сервисе но сколько раз обжигался!ПОВЕРЬТЕ ТУТ ВСЕ КАК В АПТЕКЕ!
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад