Защитить сайт от взломов и СПАМ рассылки

Здравствуйте!

Есть сайт, с которого идут СПАМ рассылки, хостер пишет о взломе сайта и вредоносном скрипте, который рассылает СПАМ-рассылку, процесс скрипта убили, но это временная мера. Нужно найти уязвимости сайта, залатать все дыры, и поставить защиту от дальнейших взломов, если это возможно. На этом сайте 11 почтовых ящиков, они должны нормально работать. Админка самописная.

Пишите стоимость и сроки.