1) Есть жалоба хостеру на наш ip что он стал частью ботнета. 2) Необходимо установить ffmpeg на сервер Требуется помощь профессионального админа
Защитить сайт от взломов и СПАМ рассылки
Здравствуйте!
Есть сайт, с которого идут СПАМ рассылки, хостер пишет о взломе сайта и вредоносном скрипте, который рассылает СПАМ-рассылку, процесс скрипта убили, но это временная мера. Нужно найти уязвимости сайта, залатать все дыры, и поставить защиту от дальнейших взломов, если это возможно. На этом сайте 11 почтовых ящиков, они должны нормально работать. Админка самописная.
Пишите стоимость и сроки.
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