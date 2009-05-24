Завалить DDOSеров

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок502 просмотра

Есть связка apache+nginx и проксирование. Идет DDOS примерно 15000 конектов на 80 порт.

Ваше решение єтой не легкой задачи. сумма и сроки

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ApacheNginx
16 лет назад
madleg
Руслан 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров