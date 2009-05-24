Установить настроить mysql. Залить дамп базы данных. (Приватный проект для MMM_Corp)
Завалить DDOSеров
Есть связка apache+nginx и проксирование. Идет DDOS примерно 15000 конектов на 80 порт.
Ваше решение єтой не легкой задачи. сумма и сроки
В личку не писать
Кто сомневается в своих силах - не пишите !
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