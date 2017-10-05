C# визуализация графической и геометрической информации

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок223 просмотра

Требуется отобразить каркасную модель, представляющую аналитическую поверхность с использованием OpenGL API. Требуемый язык программирования - C#.

8 лет назад
mrzet
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров