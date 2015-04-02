Диплом бакалавра по информационным системам и технологиям

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Заказ №6240. Диплом бакалавра по информационным системам и технологиям

тема Информационная система на предприятии

страниц 50-80

Есть план. Нужен текст программы.

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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