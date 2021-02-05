Доработать приложение на .Net (объединить 2 приложения) минимум работы

Есть приложение на .net, запускает эмулятор игрового сервера с накрученным онлайном. Человек видит в поиске в клиенте игры сервер с этим онлайном, переходит на него, и его редиректит на другой сервер с помощью KomodiaRelay.

Есть 2 версии софта.

1. Версия рабочая, поднимает эмулятор игрового сервера, и редиректит как надо.

2. Версия рабочая, поднимает но не редиректит

Нужно посмотреть как реализовано это в первой версии софта, и перенести во вторую версию софта.