Доработать приложение на .Net (объединить 2 приложения) минимум работы

$25
Системное программированиеЗакрытнет заявок443 просмотра
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Есть приложение на .net, запускает эмулятор игрового сервера с накрученным онлайном. Человек видит в поиске в клиенте игры сервер с этим онлайном, переходит на него, и его редиректит на другой сервер с помощью KomodiaRelay.

Есть 2 версии софта.

1. Версия рабочая, поднимает эмулятор игрового сервера, и редиректит как надо.

2. Версия рабочая, поднимает но не редиректит

Нужно посмотреть как реализовано это в первой версии софта, и перенести во вторую версию софта.

3 года назад
GENESIS_PROJECT
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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