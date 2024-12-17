Доработка смарт-контракта на tact

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки6 просмотров

Есть готовый смарт-контракт написанный на tact. Нужно помочь с его внедрением в наше приложение (проконсультировать back-end разработчика, стек php laravel). После этого необходимо дописать вторую версию контракта для оплаты в usdt, сейчас предусмотрено только в ton. 

В ставке указывайте, какой у вас опыт разработки в блокчейне TON. Наш контракт могу прислать для ознакомления по запросу в лс.

LaravelPHPБлокчейнРазработка смарт-контрактов
5 месяцев назад
guest_1734446931000
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад