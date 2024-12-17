Доработка смарт-контракта на tact

Есть готовый смарт-контракт написанный на tact. Нужно помочь с его внедрением в наше приложение (проконсультировать back-end разработчика, стек php laravel). После этого необходимо дописать вторую версию контракта для оплаты в usdt, сейчас предусмотрено только в ton.

В ставке указывайте, какой у вас опыт разработки в блокчейне TON. Наш контракт могу прислать для ознакомления по запросу в лс.