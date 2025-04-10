Необходимо разработать ядро системы с подключением GPT-4o через OpenAI API и векторной памятью FAISS для хранения и поиска реплик. Требуется создать архитектуру сообщений как у ChatGPT и веб-интерфейс или API без ошибок. Срок выполнения - 7-10 дней.
Доработки расширения для Chrome
Расширение имеет следующую архитектуру:
Само расширение, которое открывает айфрейм (js)
Бекенд на PHP
Виджет расширения, который отдает бекенд (js)
Бек на чистом PHP, фронт на чистом JS
Так сделано, чтобы при каких-либо доработках расширения не пришлось выгружать код в магазин расширений и ждать модерации.
Требуется для начала очень простая доработка - добавить кнопку, которая будет отправлять в телеграмм сообщение. В коде уже есть взаимодействие с телегой.
В дальнейшем будут куда более сложные доработки.
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