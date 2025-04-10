Расширение имеет следующую архитектуру:

Само расширение, которое открывает айфрейм (js) Бекенд на PHP Виджет расширения, который отдает бекенд (js)

Бек на чистом PHP, фронт на чистом JS

Так сделано, чтобы при каких-либо доработках расширения не пришлось выгружать код в магазин расширений и ждать модерации.

Требуется для начала очень простая доработка - добавить кнопку, которая будет отправлять в телеграмм сообщение. В коде уже есть взаимодействие с телегой.

В дальнейшем будут куда более сложные доработки.