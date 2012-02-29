Драйвер фильтр файловой системы

Системное программированиеЗакрыт3 заявки262 просмотра
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Нужен драйвер фильтр который делает attach к стеку файловой системы на уровне ядра.

Должен обрабатывать запросы IRP_MJ_Xxx запросы и запросы на Fast I/O.

Более подробное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1SipzEHFoPwenpH0MHX48K3P6uH6BgNvfIkntd4Do76E/edit

Интересуют примерная цена и сроки.

12 лет назад
ekleop
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад