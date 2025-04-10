Требуется создать макрос для Excel, который будет скрывать пустые строки в выбранном столбце, например, в третьем. При выборе столбца, макрос должен сжимать пустые строки, отображая только заполненные, а в других столбцах скрывать соответствующие строки. Важно вписать макрос в саму таблицу для дальнейшего использования.
GUI приложение выявления и предотвращение DDoS-атак
Необходимо написать GUI-приложение, с возможностью мониторинга траффика,отдельной вкладкой с алертами(при выявлении попытки DDoS-атаки).
Язык программирования: Python.
В отдельных классах необходимо реализовать:
1. GUI-интерфейс с 2 вкладками.
1.1 вкладка:Мониторинг трафика с различными видами фильтрации (порты, протоколы, IP-адреса, входящий/исходящий) и выбор портов для считывания.
1.2 вкладка:Таблица с алертами потенциальных атак. Столбцы: время, тип атаки, уровень критичности.
2. Sniffer захвата трафика.Необходимо считывать траффик с нужных порта. Также дополнительно собирать разного рода статистику.
3. DDoS-анализатор.Класс, который будет анализировать и выявлять потенциальные атаки типа UDP-Flood, SYN-Flood и TCP-Flood.В данном классе необходимо реализовать несколько методов научных методов по реализации атак, описанных выше.
4. Телеграм - бот.При появления алерта должен присылать аналогичное GUI оповещение в бота.
Должны присутствовать команды блокировки/разблокировки портов и IP-адресов + статистика трафика
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование4 заявкиОткрыт2 дня назад
Шукається JS розробник для роботи над існуючим Chrome extension, що автоматизує дії користувача. Необхідно розширити функціонал та вдосконалити інтеграцію з веб-сервером. Проект вимагає досвіду в системному програмуванні та знань JavaScript.Системное программирование6 заявокОткрытмесяц назад
Требуется помощь в оптимизации VBA макроса, который создает новый документ из шаблона сметы с выбранными строками. Существует проблема с экспортом данных, готов показать детали через видео связь.Системное программирование4 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $10
Не получается установить Flatpak на Ubuntu 24.04.2 LTS? Узнайте, как правильно установить Flatpak и решить проблемы с отсутствием пакета. Подробная инструкция поможет вам успешно завершить установку и настроить систему.Системное программированиенет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое скрывает номера телефонов в AmoCRM во время звонков. Расширение должно проверять свою активность и отправлять уведомления в Телеграм-бота при включении или выключении. Также необходимо реализовать вывод информации о статусе сотрудников с кнопкой для проверки.Системное программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется создать файл (Word, Excel или другой) для автоматического заполнения данных в 11 PSD-файлах. Документ должен содержать редактируемые поля для имени, фамилии и других данных. Изменения, внесенные в документ, должны автоматически применяться ко всем 11 PSD-файлам.Системное программирование10 заявокЗакрыт19 дней назад
Требуется специалист для исправления Google Chrome расширения, работавшего с Web Skype API и Microsoft Teams. Проблемы с регистрацией endpoints и манифестом. Необходима опыт работы с API этих сервисов, включая MS GRAPH API.Системное программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо устранить проблему с длительным копированием файлов на сетевое хранилище D-Link DNS-320L через CIFS. При попытке переноса возникают задержки и ошибки, связанные с недоступностью сетевого имени. Обратите внимание на опцию oplocks, которая была отключена без результата.Системное программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $70
Создайте расширение для браузера Chrome, позволяющее обходить блокировки на YouTube. Необходимо учитывать функциональность и пользовательский интерфейс. Примеры аналогичных решений могут быть использованы для вдохновения.Системное программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $800
Необхідно налаштувати X96 TV Stick для автоматичного запуску AIScreen при включенні. Включає налаштування Wi-Fi, планування Operation Hours, підтримку часових поясів, а також оптимізацію продуктивності. Пристрій повинен працювати стабільно без доступу користувачів до стандартного інтерфейсу Android.Системное программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад