GUI приложение выявления и предотвращение DDoS-атак

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Необходимо написать GUI-приложение, с возможностью мониторинга траффика,отдельной вкладкой с алертами(при выявлении попытки DDoS-атаки).
Язык программирования: Python.

В отдельных классах необходимо реализовать:

1. GUI-интерфейс с 2 вкладками.

1.1 вкладка:Мониторинг трафика с различными видами фильтрации (порты, протоколы, IP-адреса, входящий/исходящий) и выбор портов для считывания.

1.2 вкладка:Таблица с алертами потенциальных атак. Столбцы: время, тип атаки, уровень критичности.

2. Sniffer захвата трафика.Необходимо считывать траффик с нужных порта. Также дополнительно собирать разного рода статистику.

3. DDoS-анализатор.Класс, который будет анализировать и выявлять потенциальные атаки типа UDP-Flood, SYN-Flood и TCP-Flood.В данном классе необходимо реализовать несколько методов научных методов по реализации атак, описанных выше.

4. Телеграм - бот.При появления алерта должен присылать аналогичное GUI оповещение в бота.

Должны присутствовать команды блокировки/разблокировки портов и IP-адресов + статистика трафика

PythonРазработка программСоздание ботов
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Константин
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4 часа назад

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Назар
 
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