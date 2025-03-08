Как поставить flatpack на ubuntu 24.04.2 ???

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявокнет просмотров

root@ubuntu-HP-ZBook-Studio-G3:/home/ubuntu/Downloads# lsb_release -a

No LSB modules are available.

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 24.04.2 LTS

Release: 24.04

Codename: noble

root@ubuntu-HP-ZBook-Studio-G3:/home/ubuntu/Downloads# apt install flatpack

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

E: Unable to locate package flatpack

кто-нибудь во всём Интернете знает как поставить flatpack на последную ubuntu lts ???

Linux
20 дней назад
jurijus01
Юрий 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров