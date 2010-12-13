Курсовая по системному программному обеспечению

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

В прилагаемом файле находится задание. Срок до субботы. Предлагайте ваш бюджет.

14 лет назад
evgen88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад