Курсовая по системному программному обеспечению

Нужна функция шифрования и дешифрования строк на чистом winapi. Шифрование должно трудно поддаваться дизассемблированию и реверсингу, чтобы было максимально трудно пропатчить эти строки. Интересуют только люди, имеющие готовые наработки в данной области, и готовые ...