Лабораторная работа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка303 просмотра

Написать программу на языке С++ или Java, которая исполняет криптографические преобразования(шифрование и дешифрования) над файлами за одним из методов симетричечкого шифрования соответственно вашего варианта.

Вариант:

Перестановочный шифр с ключом для англ. языка. Результат предоставить в битовом представлении(в шестнадцатеричной системе счисления).

P.S Код не большой должен быть 

Java
3 года назад
guest_16370043853183
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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