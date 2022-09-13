Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.
Налаштування арбітражного бота для DEX бірж
Вітаю, шукаю розробника, який має досвід з налаштування арбітражних ботів для DEX бірж. Бот з відкритим вихідним кодом. Потрібно розгорнути на сервері замовника та налаштувати для безперебійної роботи Сайт бота https://hummingbot.io/en/
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