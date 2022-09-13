Налаштування арбітражного бота для DEX бірж

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  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Вітаю, шукаю розробника, який має досвід з налаштування арбітражних ботів для DEX бірж.  Бот з відкритим вихідним кодом. Потрібно розгорнути на сервері замовника та налаштувати для безперебійної роботи  Сайт бота https://hummingbot.io/en/  

3 года назад
guest_16630601638645
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