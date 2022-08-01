Нужен php разработчик для внесение правок в оформление заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки290 просмотров

Нужен php разработчик для внесение правок в оформление заказа. Нужно:

1 Для оформления заказа сделать что бы для методов оплат и доставок можно было добавлять изображение c админки(скрин прикрепил)

2 Для доставок можно было добавлять поля к примеру(отделение)

PHP
3 года назад
guest_16601459785683
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Ильдар
 
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