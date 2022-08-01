Нужен php разработчик для внесение правок в оформление заказа. Нужно:

1 Для оформления заказа сделать что бы для методов оплат и доставок можно было добавлять изображение c админки(скрин прикрепил)

2 Для доставок можно было добавлять поля к примеру(отделение)