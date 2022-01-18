Необходимо написать код программы по теме "Списки" на языке Java.
Нужно написать задачу по программированию на языке Java.
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Необходимо написать код программы по теме "Строки" на языке Java.
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