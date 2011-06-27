Нужно отснифать пакеты одной программы

$250
Системное программированиеЗакрыт1 заявка239 просмотров
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Есть простенькая программа, нужно отснифать всё что она отсылает/получает в интернет, и записать это на качественное видео в HD (для этого есть много программ).

Задача предельно ясна. Ждём профессионального исполнителя.

12 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lucky_men
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
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