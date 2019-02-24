Ошибки запуска приложения на сервере

Требуется специалист по аналитике.Нужно вывести аналитику Power BI, чтобы можно было наглядно смотреть и фигурировать всеми данными, строить графики, выводить разные комбинации и тд. Работаем через амосрм. Файл в который подтягиваются все данные у нас ...
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Если вкратце, то у нас есть видео сервер, реализованный через webrtc (https://webrtc.org/). С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается
Скорее всего, видео сервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас этот момент не работает по неизвестной причине.
Видимо какие-то внутренние проблемы проекта на уровне java.
Нужно исправить
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