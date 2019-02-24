Ошибки запуска приложения на сервере

Если вкратце, то у нас есть видео сервер, реализованный через webrtc (https://webrtc.org/). С ним все в порядке по коду, вот только он не запускается

Скорее всего, видео сервер подхватывался другим приложением, которое запускал maven. Но сейчас этот момент не работает по неизвестной причине.

Видимо какие-то внутренние проблемы проекта на уровне java.

Нужно исправить