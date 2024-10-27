Ищем разработчика на c# библиотека asp.net



Необходимо умение работать с микросервисами

Проект связан с платформой Steam, необходимо исправление ошибок при работе с аккаунтами (работа с данными аккаунтов)



Проект связан со Steam аккаунтами внутри сервиса - смена данных, отправка кодов, отправка трейдов



На данный момент из того что нужно - починить смену почты в обработке входящих стим аккаунтов





Стек: net5+, тестов в коде много, отдебажить нет проблем, док нет

версия .net - 7, в проекте есть энвилоуп