Необхідно розробити систему розпізнавання об'єктів у реальному часі на платформі NVIDIA Jetson Nano. Завдання включає налаштування та навчання моделі, оптимізацію та прискорення інференсу за допомогою апаратного прискорення.
Починить смену почты в обработке входящих аккаунтов - C# .Net
Ищем разработчика на c# библиотека asp.net
Необходимо умение работать с микросервисами
Проект связан с платформой Steam, необходимо исправление ошибок при работе с аккаунтами (работа с данными аккаунтов)
Проект связан со Steam аккаунтами внутри сервиса - смена данных, отправка кодов, отправка трейдов
На данный момент из того что нужно - починить смену почты в обработке входящих стим аккаунтов
Стек: net5+, тестов в коде много, отдебажить нет проблем, док нет
версия .net - 7, в проекте есть энвилоуп
Заявки фрилансеров
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