Полный запрет кэширования всех картинок браузером.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

На сервере установлена ос Centos7 стоит Keitaro TDS. Необходимо сделать полный запрет кэширования всех картинок браузером.

4 года назад
TurboboyFB
Еремов 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
час назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
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Системное программирование

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