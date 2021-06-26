Ищется профессионал для кодирования видеофайлов с использованием FFMPEG на Linux. Задача включает исправление ошибок кодирования и уменьшение размера файлов без потери качества. Требуется знание параметров видео и опыт работы с базами данных MySQL. Базовые знания PHP приветствуются.
Полный запрет кэширования всех картинок браузером.
На сервере установлена ос Centos7 стоит Keitaro TDS. Необходимо сделать полный запрет кэширования всех картинок браузером.
Заявки фрилансеров
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