Помощь советом, либо написания бота)

Здравствуйте, есть нфт маркет, на котором проводят «Дроп», продают нфт, в ограниченном количестве, на такие дропы, большое количество людей, допустим продают 500 штук, а людей примерно 3.000, и мне нужен бот, который будет забирать вместо меня, важную роль в поимке дропа играет капча, и скорость транзакции, т.е если быстро пройдем капчу, и быстро у нас загрузит транзакция, значит мы забрали) Так вот, мне нжуен бот, который будет делать это за меня, проходить капчу, и что-то сделать с транзакцией… Чтоб она была быстрее.

+ Если не получается бот, то выслушаю советы, как сделать транзакцию быстрее, по типу арендовать сервер, поближе к серверам маркета, и тд, как и что это сделать, за такие советы, я заплачу!

Потом, нужен еще бот, который скупал эти нфт на вторичном рынке, за определенный ценник, допустим, чтоб он скупал ниже 500 рублей.

Так-же за все советы я заплачу, кто чем мне поможет