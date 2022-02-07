Помощь в доработке проекта на yii 2

Системное программированиеЗакрыт1 заявка560 просмотров
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Необходимо помочь в доработке сложного проекта на yii2, написанного как spa приложение. Сайт. Помощь в доработке функционала чата в личном кабинете и видеосвязи по api.

2 года назад
imagecorp
Любовь 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва