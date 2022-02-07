Помощь в доработке проекта на yii 2

Нужно сделать проект умного дома в CPT, есть набросок , который я делал сам. Задача настроить что бы все работало и описать это текстом пошагово, где и какая настройка была применена. Есть пример отчета, как это ...
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Необходимо помочь в доработке сложного проекта на yii2, написанного как spa приложение. Сайт. Помощь в доработке функционала чата в личном кабинете и видеосвязи по api.
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