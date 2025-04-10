Python SFU Server + JS client

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Открыт3 заявки181 просмотр

Доработать SFU сервер до рабочего состояния (простой стрим сервис через вебку с JS клиента с аудио и видео)

JavaScriptPythonДоработка сайтов
день назад
Никита
 
23 года
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2 часа назад

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Вадим
 
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3 часа назад
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